Datça'da Antik Kent Gezisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Antik Kent Gezisi

Datça\'da Antik Kent Gezisi
19.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, Knidos Antik Kenti'nde tarih bilinci ve kültürel miras eğitimi aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, öğrencilere tarih bilincini aşılamak, kültürel miras alanlarını tanıtmak ve koruma bilincini toplumsallaştırmak amacıyla antik kent gezisi ve saha çalışması düzenlendi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Haziran ayı Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında organize edilen "Tarihin İzlerinde: Knidos" etkinliğine ilçedeki liselerde öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Öğretmenleri eşliğinde asırlık liman kenti Knidos Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrenciler, antik tiyatro, tapınaklar, agora ve liman alanlarını gezerek arkeolojik verileri yerinde tanıma fırsatı buldu.

Uzmanlar eşliğinde yürütülen gözlem çalışmaları, grup etkinlikleri ve uygulamalı öğrenme faaliyetleriyle öğrencilerin tarihsel süreçleri kavraması sağlandı.

Kültürel miras ve sürdürülebilir turizm paneli

Saha incelemelerinin ardından antik kent alanında gerçekleştirilen programda, taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bu mirasın tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılması ve devletin makro kalkınma hedefleri arasında yer alan sürdürülebilir turizm konularında interaktif fikir alışverişi yapıldı.

Genç AR-GE projeleriyle öğrencilerin sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp, yerel dinamikleri ve tarihi zenginlikleri yerinde müşahede ederek hem akademik hem de sosyal yönden zenginleşmesi hedefleniyor.

İlçe genelindeki tarihi ve sit alanlarına yönelik kültürel farkındalık etkinliklerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Knidos, Kültür, Eğitim, Güncel, Turizm, Datça, Muğla, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Antik Kent Gezisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:49:02. #7.12#
SON DAKİKA: Datça'da Antik Kent Gezisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.