Datça'da Havuzda Ölüm

Muğla'nın Datça ilçesinde otel havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emecik Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ozan Ay'ı (32) havuzda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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