Datça ilçesinde bir geri dönüşüm alanında kontrolsüz çöp dökümü yapıldığı iddia edildi.
İskele Mahallesi Kargı Deresi mevkisinde, 2. Sanayi Sitesi karşısında bulunan alanda inşaat molozları, plastik ve evsel atıkların biriktiği görüldü.
Görüntü kirliliği ve koku nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ileri süren bazı vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm talebinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Kontrolsüz Çöp Dökümü İddiası - Son Dakika
