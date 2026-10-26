Datça'da olumsuz hava nedeniyle 26 Ekim Pazartesi yarım gün eğitime ara verildi - Son Dakika
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Datça'da olumsuz hava nedeniyle 26 Ekim Pazartesi yarım gün eğitime ara verildi

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Datça\'da olumsuz hava nedeniyle 26 Ekim Pazartesi yarım gün eğitime ara verildi
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Datça'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Ekim Pazartesi öğleden sonra resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarım gün eğitime ara verildi. Aynı gün hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen veriler ve yapılan uyarılar doğrultusunda Datça'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 26 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA
EğitimGüncelKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da olumsuz hava nedeniyle 26 Ekim Pazartesi yarım gün eğitime ara verildi - Son Dakika
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