Datçalı Gençlerden Çanakkale\'ye Anlamlı Ziyaret

Muğla Valiliği'nin "Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında, Datça Kaymakamlığı ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale'ye gezi düzenledi.
Öğrenciler, şehitlikler ve siperlerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatan sevgisini derinden hissederken, tarihin önemli destanlarından birini yerinde öğrenme fırsatı buldu.
Okul yönetimi, etkinliğin gençlerde milli bilinç ve tarih farkındalığı oluşturduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizle, ecdadın izindeyiz" mesajını paylaştı.
