David Lin Amerika'ya Döndü

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Çin'de "izinsiz kilise kurmaya yardım" suçlamasıyla 2006'da gözaltına alınan ve "sözleşme dolandırıcılığı" suçuyla ömür boyu hapse mahkum edilen Amerikalı papaz David Lin serbest bırakıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın açıklamasında, papaz Lin'in serbest kalarak ülkeye dönmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Lin'in ABD'ye dönerek 18 yıl sonra ailesiyle bir araya geldiğini kaydeden Miller, Çin'de "haksız yere" gözaltına alınan diğer vatandaşlarının da serbest kalması için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Papaz Lin, 2006'da özel bir mülkiyeti kiliseye çevirme suçlamasıyla gözaltına alınmış, 2009'daki mahkemede "sözleşme dolandırıcılığı"ndan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hapiste kaldığı süre boyunca başvurular neticesinde farklı indirimlerden yararlanarak cezası 2029'a kadar düşürülen Lin, Çin tarafından dün serbest bırakılmıştı.