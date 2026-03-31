Davutoğlu, Avrupa'da Kritik Toplantıda

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bükreş'te eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramapoulos ve eski Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzunca bir süre teşrik-i mesai yürüttüğümüz İtalya eski Başbakanı Sayın Enrico Letta, Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Sayın Dimitris Avramopoulos ve Hollanda eski Dışişleri Bakanı Sayın Frans Timmermans ile Romanya'da 'Güneydoğu Avrupa'nın Bir Sonraki Büyük Atılımı' başlıklı panelde bir araya geldik" dedi.

Davutoğlu, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceğini, bölgemizde yaşanan çok boyutlu gelişmeleri ve şekillenmekte olan yeni dünya düzeninin dinamiklerini enine boyuna ele alarak kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ortak tarih, ortak medeniyet ve ortak gelecek perspektifiyle birbirine bağlı bu coğrafyada, diyalog ve iş birliğinin; akıl ve vizyonla birleştiği bir geleceği inşa etmenin her zamankinden daha hayati olduğunu bir kez daha gördük" ifadesini kullandı.