Davutoğlu'ndan CHP'ye Yeni Parti Tavsiyesi - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan CHP'ye Yeni Parti Tavsiyesi

22.07.2026 12:04
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Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurulması hakkında CHP'ye tavsiyelerde bulundu, siyasetteki sorunları değerlendirdi.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Grup Başkanı Özel'in yeni parti kurulacağına ilişkin açıklamasını, "Yeni bir parti kuruluyorsa bize 'hayırlı olsun' demek düşer. Ama tavsiyem şudur ki küçük ihtilafların ötesinde ortak nerelerde buluşuruz, buna bakmalıyız" diye değerlendirdi. Davutoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yaptığı görüşmelerde sürecin Meclis ayağına ilişkin içerikli bilgi verilmediğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Grubu'nun haftalık grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, başka bir partide yaşanan gelişmelere ilişkin olumsuz yorum yapmayı siyasi nezakete uygun görmediğini belirtti.

Türkiye siyasetinde iki temel tehlike bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, bunlardan birinin gücün ve siyasetin tek elde toplanması, diğerinin ise siyasette "atomizasyon" olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Bir yerde odaklaşması, çeşitliliğin yok olması: ikincisi ise siyasette atomizasyon, yani parçalana parçalana güçlü alternatiflerin oluşmasının önüne geçilmesi. Şimdi maalesef ikisini bir arada yaşıyoruz" dedi. İktidarın hukuku ve sistemi kendi anlayışına göre şekillendirdiğini savunan Davutoğlu, muhalefet içindeki tartışmaların da güçlü bir alternatifin ortaya çıkmasını zorlaştırdığını ifade etti.

"MUTLAK BUTLAN KARARI SİYASETE MÜDAHALE NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Siyasi hayatında yoksulluğa karşı mücadeleyi ve siyasi ahlak anlayışını öncelediğini belirten Davutoğlu, CHP'nin yaşanan gelişmeleri kendi içinde değerlendirerek en doğru kararı vermesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Yeni bir parti kuruluyorsa bize 'hayırlı olsun' demek düşer" diye konuştu. Türkiye'nin ortak değerleri, ortak ahlaki standartları ve ortak siyasi vizyonunun yeniden konuşulması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, "Sürekli farklılaşarak ve birbirimizi itham ederek bir yere gitmenin sınırlarına geldik" dedi.

CHP'ye yönelik yargı kararına da değinen Davutoğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik alınan mutlak butlan kararının karşısında olduğumu her vesileyle söyledim. Doğru bir karar deği, siyasete bir müdahale niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

"MECLİS AYAĞINA İLİŞKİN İÇERİKLİ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Davutoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretlerine de değinerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasına yönelik destek mesajı verildiğini, ancak sürecin TBMM ayağına ilişkin somut bilgi paylaşılmadığını söyledi.

Davutoğlu, "Sayın Meclis Başkanı 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıya ulaşması lazım dedi. Hepimiz destek verdik. Ama 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Meclis ayağıyla ilgili içerikli hiçbir şey söylememiş. Sadece destek ifade etmiş" dedi.

Türkiye'nin bir yandan "Terörsüz Türkiye" gibi uzun yıllardır devam eden bir sorunu çözmeye çalıştığını, diğer yandan ise siyasete yönelik hukuki müdahaleler ve siyasi tartışmaların sürdüğünü belirten Ahmet Davutoğlu, "Bütün siyasetçilerin en öncelikli ilkesi, en öncelikli konusu siyasetin ve siyasetçinin itibarını korumak olmalı. Ümit ederim yeni parti buna katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan CHP'ye Yeni Parti Tavsiyesi - Son Dakika

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