Davutoğlu'ndan Huckabee'ye Tepki

26.02.2026 20:09
Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin açıklamalarına karşı Meclis'te genel görüşme talep etti.

(ANKARA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin açıklamaları üzerine Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılmasını talep ettiklerini ancak iktidarın önergeyi reddettiğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "İsrail'in Orta Doğu'nun büyük bölümünü kontrol etme hakkı olduğu" yönündeki sözlerine tepki göstererek, Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılması talebinde bulunduklarını açıkladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Türkiye ne de İslam coğrafyası, herhangi bir devletin tehditlerine ve yayılmacı hezeyanlarına asla rıza göstermeyecektir!" ifadelerini kullandı.

Huckabee'nin sözlerini "safsata" olarak nitelendiren Davutoğlu, "ABD'nin küstah İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin 'İsrail'in Orta Doğu'nun büyük bölümünü kontrol etme hakkı olduğu' yönündeki safsataları üzerine Yeni Yol TBMM Grubu olarak Meclis'te genel görüşme açılması talebinde bulunduk. Ancak iktidar, bu tarihi ve vicdani önergemizi reddetti" dedi.

Gazze konusundaki tutumlarını da vurgulayan Davutoğlu, "Biz Gazze davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Coğrafyamızda kirli niyet ve emeller taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakacağız" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu ayrıca, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın konuya ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmayı kamuoyunun dikkatine sunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

