Davutoğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Tepki

19.05.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, İsrail'in yardım gemilerine saldırısını kınayarak hukuksuzluğu eleştirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dünya bu alçak hukuksuzluğa sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan sivil gemilere yönelik her müdahale insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek, "Katil, haydut ve alçak İsrail'in, uluslararası sularda sivilleri taşıyan yardım gemilerine yönelik müdahaleleri, alıkoymaları, tehditleri, saldırgan açıklamaları, iletişimi kesme girişimleri ve baskın hazırlıkları açık bir korsanlıktır. İsrail medyasında kullanılan 'Mavi Marmara 2.0' ifadeleri ise planlanan saldırının ve hukuksuzluğun vahametini gözler önüne sermektedir. Dünya bu alçak hukuksuzluğa sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan sivil gemilere yönelik her müdahale insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Nehirden denize, özgür Filistin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
RTÜK Tarsus’taki saldırıya yayın yasağı getirdi RTÜK Tarsus'taki saldırıya yayın yasağı getirdi

19:45
İki fotoğraf arasında saatler var Georgina Rodriguez’den dikkat çeken imaj değişikliği
İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
19:19
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Küresel Sumud Filosu'na Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.