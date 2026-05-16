Davutoğlu'ndan Temiz Ekran Hareketi'ne Destek

16.05.2026 10:08
Ahmet Davutoğlu, aile değerlerini korumak için yayın kuruluşlarına Temiz Ekran Hareketi'ni destekleme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Aile Platformu tarafından düzenlenen Temiz Ekran Hareketi'ni desteklediğini belirterek, "Bütün yayın kuruluşlarını; başta gündüz programları olmak üzere dizilerde ve her türlü yayında aile değerlerimizi esas alan bir yaklaşım benimsemeye davet ediyorum" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Büyük Aile Platformu tarafından düzenlenen 'Ailemiz, Çocuklarımız ve Geleceğimiz İçin Temiz Ekran Hareketi'ne destek verdi. Davutoğlu paylaşımında, söz konusu girişimi "kıymetli ve anlamlı bir toplumsal sorumluluk çağrısı" olarak değerlendirdiğini belirterek, hareketi "gönülden desteklediğini" ifade etti.

YAYIN KURULUŞLARINA DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamasında aile kurumunun korunmasının önemine dikkati çeken Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aile değerlerimizin korunması, sadece bugünkü neslimizin değil, kıyamete kadar gelecek olan nesillerimizin korunması anlamına gelmektedir. Bugün Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan Temiz Ekran Hareketi, aile değerlerimizin korunması için atılan büyük bir adımdır. Hepimizin harekete geçmesi lazım. Bu çerçevede çok farklı toplum kesimlerinin paydaşı olduğu Büyük Aile Platformu'nun başlattığı Temiz Ekran Hareketi'ni destekliyorum. Bütün yayın kuruluşlarını; başta gündüz programları olmak üzere dizilerde ve her türlü yayında aile değerlerimizi esas alan bir yaklaşım benimsemeye davet ediyorum."

Aile değerlerimizi yıpratan gündüz yayınlarına kesin bir ahlaki denetim getirilmesi şarttır. Bu sadece devletin görevi değil, yayın kuruluşlarının görevidir. Devletin asli görevi ise ailenin korunması için Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan Temiz Ekran Hareketi'ne destek vermek ve bu ilkeler dışında davranan bütün yayın kuruluşlarına yönelik olarak gerekli tedbirleri almaktır. Aile değerlerimizi çürüten yayınlar, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez. Hep beraber ailemizi korumak üzere Temiz Ekran Hareketi'ne destek verelim, Büyük Aile Platformu'na sahip çıkalım. Bu Temiz Ekran Hareketi'ne öncülük eden Büyük Aile Platformu'nun bütün paydaşlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

