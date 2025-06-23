Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Yeğene Müebbet İstemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla Tunç'un evine yerleştikleri belirtildi.
Olay günü Tunç'un gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığı anlatılan iddianamede, bunun üzerine M.O.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla dayısını öldürdüğü kaydedildi.
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.
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