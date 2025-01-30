DC'de Uçak ve Helikopter Çarpıştı - Son Dakika
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DC'de Uçak ve Helikopter Çarpıştı

Amerikan Havayolları'na ait uçak, helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü, 28 ceset bulundu.

30.01.2025 17:07
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(ANKARA) - Amerikan Havayolları şirketine ait 64 yolcu taşıyan bir yolcu uçağının, Washington DC'de bir askeri helikopterle ile çarpışıp Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından ABD'li yetkililer, kazadan kurtulan kimsenin olmadığını ve nehire düşen uçaktan 27, helikopterden ise bir kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.

Amerikan Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Washington DC'deki Ronald Reagan Ulusal Havalimanı'na yaklaşırken ABD ordusuna ait bir Black Hawk helikopteriyle bugün erken saatlerde çarpıştıktan sonra Potomac Nehri'ne düşmüştü. ABD'li yetkililer, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları aramak için suya botlar ve dalgıçlar gönderdiğini bildirmişti.

Washington DC İtfaiye Şefi John Donnelly, kaza alarmının ABD saatine göre dün gece 8.48'de verildiğini söyledi. Donnelly, ilk müdahale ekiplerinin "son derece soğuk koşullar bulduğunu belirtti ve "Şiddetli rüzgar vardı. Su üzerinde buz buldular ve bütün gece bu koşullarda çalıştılar" dedi.

Donelly, yapılan çalışmalar sonucunda "Hayatta kalan kimse olduğuna inanmıyoruz" diyerek, uçaktan 27, helikopterden de bir kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Donnelly, kazadaki tüm cesetleri kurtarabileceklerinden emin olduğunu söyledi.

John Donnelly, operasyonla ilgili zorlukların neler olduğunun sorulması üzerine, "Kurtarma operasyonu devam ediyor. Uçağın ve helikopterin farklı bölümlerinde çok fazla dokunma ve hissetme var ve kaza alanı biraz dağınık. Bu yüzden yapacak işlerimiz var. Rüzgarla birlikte enkaz alanı, Wilson Köprüsü'ne kadar yayıldı" diye konuştu.

Amerikan Havayolları CEO'su: "Askeri uçağın neden yolcu uçağının yoluna girdiğini bilmiyoruz"

Amerikan Havayolları şirketinin CEO'su Robert Eisen, kazanın "yıkıcı" olduğunu belirterek, "Yolcuların ve mürettebatın aileleri ve sevdikleri için kesinlikle çok üzgünüz" diye konuştu. Eisen, "Şu anda askeri uçağın neden PSA uçağının yoluna girdiğini bilmiyoruz. Bu erken aşamada pek çok soru olduğunu biliyorum, pek çoğunu yanıtlayamayacağım, ancak geldikçe ek bilgi sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DC'de Uçak ve Helikopter Çarpıştı - Son Dakika

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