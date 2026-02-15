DEAŞ'a Finans Sağlayan 16 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
DEAŞ'a Finans Sağlayan 16 Şüpheli Gözaltında

DEAŞ\'a Finans Sağlayan 16 Şüpheli Gözaltında
15.02.2026 13:50
Şanlıurfa'da DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 16 şüphelinin, daha önce haklarında adli işlem yapılan ve mal varlıkları dondurulan DEAŞ mensuplarına bağış ve yardım adı altında para transferi yaptıkları tespit edildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Finans, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Finans Sağlayan 16 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

SON DAKİKA: DEAŞ'a Finans Sağlayan 16 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
