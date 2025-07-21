DEAŞ'a Finansman Sağlamaktan Dava Açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 Nisan'da tutuklanan M.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.S'nin kentte DEAŞ lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve "terör örgütü üyeliği "suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın, DEAŞ'a finansal kaynak sağlamak amacıyla 14 kişiden 46 bin 290 lira topladığı ve Suriye'deki H.H'ye 1686 lira gönderdiği bildirilen iddianamede, cep telefonunda da örgütsel yazışmaların saptandığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.S'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.