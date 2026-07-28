DEAŞ\'a Operasyon: 40 Şüpheli Yakalandı

KİLİS merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ve sanal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü işlemleri sonrası sınır dışı edildi. 4 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.