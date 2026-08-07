DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 104 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İl Jandarma komutanlıklarınca 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 104 şüphelinin yakalandığı ve haklarında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilen paylaşımda, şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütüne üye olduklarının belirlendiği bildirildi.

Paylaşımda ayrıca "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.