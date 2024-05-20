DEAŞ, Afganistan\'da Turistlere Yönelik Saldırıyı Üstlendi

Afganistan'ın Bamyan vilayetinde 3'ü İspanyol turist 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 17 Mayıs'ta Bamyan vilayetinde turistlere yönelik silahlı saldırının örgüt tarafından düzenlendiği belirtildi.
17 Mayıs Cuma günü, Bamyan vilayetindeki turistik bölgeleri ziyaret eden bir grup turist silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda 3'ü İspanya, 3'ü Afganistan vatandaşı 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
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