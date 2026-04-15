DEAŞ Operasyonu: 6 Suriye Uyruklu Gözaltına Alındı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerdeki 6 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?