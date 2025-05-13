Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi Kırıkkale'de yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sınır dışı edilecek.

13.05.2025 11:29
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Çalışma kapsamında ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğunu belirledi. A.K.O. ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.

Kırmızı bülten aranan DEAŞ\'lı terörist Kırıkkale\'de yakalandı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Terör, Hukuk, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şevki Sünger:
    Merak ediyorum kırmızı bultenle arananlar nasıl bu kadar ulkeye rahat girebiliyor. Bu devmetin sınır diye bir kavrami yok mu? 9 1 Yanıtla
  • R C G:
    onlar ensar onlar muhacir. 0 0 Yanıtla
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