Kırmızı bülten aranan DEAŞ\'lı terörist Kırıkkale\'de yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI

Çalışma kapsamında ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğunu belirledi. A.K.O. ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.