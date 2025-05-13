Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında ekipler, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.K.O'nun Kırıkkale'de olduğunu belirledi. A.K.O. ekiplerin düzenlediği operasyonla kent merkezinde yakalandı.
Genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişiler kategorisinde bulunan şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırmızı bülten aranan DEAŞ'lı terörist Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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