DEAŞ Üyeleri Afganistan'da Yakalandı

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Afganistan yönetimi, başkent Kabil ve Bamyan şehirleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde devlet kurumları, siviller ve turistlere yönelik terör saldırıları düzenleyen DEAŞ/H mensuplarının yakalandığını bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, özel kuvvetlerin Kabil, Nangerhar ve Faryab vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ/H'nin hücrelerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

???????Mücahid, 17 Mayıs'ta Bamyan vilayetinde 3 İspanyol turistin ölümüne yol açan saldırı ile 2 Eylül'de Kabil'de 6 devlet memurunun hayatını kaybettiği saldırıları düzenleyen failler de dahil DEAŞ/H'nin "önde gelen isimlerinin" yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarda intihar saldırısı hazırlığındaki Tacikistan vatandaşının da yakalandığını ve hücresinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirten Mücahid, Faryab vilayetinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda örgüt mensubunun gözaltına alındığını kaydetti.

Mücahid, operasyonlarla DEAŞ'ı zayıflattıklarını ancak kalan teröristlerin "bazı istihbarat teşkilatlarının yardımıyla" Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerine taşındığını ve onlar için eğitim kamplarının kurulduğunu ileri sürdü.

DEAŞ'ın bu kamplardan Afganistan ve Pakistan'daki terör saldırılarını organize ettiğini savunan Mücahid, yakalananların da Belucistan'ın Mastung bölgesinden ülkeye girdiklerini belirlediklerini anlattı.

Mücahid, örgüt mensuplarının yabancı servisler tarafından amaçları doğrultusunda kullanıldığını belirtti.