DEAŞ Üyelerine Finansman Sağlayan Sanığa 10 Yıl Hapis İstemi

03.03.2026 11:04
Adana'da DEAŞ'a para ulaştırdığı öne sürülen sanık M.C. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Ocak'ta adli kontrol tedbiri uygulanan M.C. için yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede M.C'nin, DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre M.C'nin, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Suriyeli M.H. tarafından banka hesabına gönderilen 10 bin 245 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu, Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

