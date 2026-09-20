DEAŞ üyeliğiyle suçlanan 6 Fransız vatandaşı Bağdat'ta ilk kez mahkemeye çıktı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a üye olmakla suçlanan Fransa vatandaşı 6 kişinin yargılanmasına başlandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2025'te Suriye'den Irak'a nakledilen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 6 Fransa vatandaşının yargılandığı davanın ilk duruşması Bağdat'taki Karkh Ceza Soruşturma Mahkemesi'nde yapıldı.

Sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında, askeri araçlarla tutuldukları yerden Karkh İstinaf Mahkemesi binasına getirildi.

Ardından Fransa'nın Bağdat Büyükelçiliğinden diplomatları taşıyan araçlar da mahkeme binasına geldi.

Irak yargı makamlarından ise henüz sanıklar hakkında yürütülen adli süreç ve yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.