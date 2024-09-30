DEAŞ Üyesine Para Aktaran Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika
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DEAŞ Üyesine Para Aktaran Sanığa Hapis İstemi

Adana'da DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 5-10 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

30.09.2024 14:51
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Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz E.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği kayıtlarının tespit edildiğine yer verildi.

Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen A.Y.N'ye para gönderdiğinin tespit edildiği, cep telefonunda örgütsel görüşme ve yazışmaların saptandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık E.Y'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ Üyesine Para Aktaran Sanığa Hapis İstemi - Son Dakika

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