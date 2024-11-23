DEAŞ Üyesine Para Aktarma İddiası

Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.G. ile avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında, terör örgütü lehine faaliyet yürütmediğini öne sürdü.

DEAŞ ile irtibatı olan birine para göndermediğini iddia eden G.G, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı iddia edilen G.G. hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.