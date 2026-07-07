DEDAŞ'a Mardin'de Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEDAŞ'a Mardin'de Tepki

07.07.2026 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Milletvekili Güneş, Mardin'deki elektrik kesintilerini protesto etti, bakanlığı eleştirdi.

(MARDİN) - DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, DEDAŞ'ın Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstererek, "Her yıl tekrarlanan bu sistematik mağduriyet, basit bir hizmet aksaklığı değil; açıkça halkı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak ve cezalandırmaktır" dedi.

DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş, DEDAŞ'ın Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Güneş, kesintilerin Kızıltepe, Mazıdağı ve Derik dahil olmak üzere Mardin genelinde yurttaşları günlerce elektriksiz bıraktığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"DEDAŞ'ın Mardin halkına yönelik adeta bir cezalandırma yöntemine dönüştürdüğü kronik elektrik kesintileri, artık tahammül sınırlarını aşarak doğrudan bir yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür. Her yaz olduğu gibi bu yaz da Kızıltepe, Mazıdağı, Derik dahil tüm Mardin'de, 'onarım çalışması yapıyoruz' gibi hiçbir inandırıcılığı ve gerçekliği olmayan yanıtlarla yurttaşlar günlerce elektriksiz bırakılmaktadır. Her yıl tekrarlanan bu sistematik mağduriyet, basit bir 'hizmet aksaklığı' değil; açıkça halkı en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmak ve 'cezalandırmaktır.'"

Bu ciddiyetsiz ve lakayt tavır; evlerinde solunum cihazına bağlı yaşayan hastaların, yaşlıların ve çocukların sağlığını doğrudan tehlikeye atmaktadır. DEDAŞ'ın sergilediği bu pervasızlığın en büyük ortağı ise şirketi denetlemekle yükümlü olduğu halde sessiz kalarak ona adeta bir cezasızlık zırhı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'dır. Günümüz koşullarında kesintisiz enerjiye erişim bir lütuf değil, evrensel bir haktır. Ancak bu evrensel hakka karşın şirket, kar hırsıyla halkın hayatını riske atmaya ve bölgenin can damarı olan tarımsal üretimi baltalamaya pervasızca devam etmektedir.

Başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm merkezi ve yerel kurumları bu sistematik elektrik kesintilerini derhal sonlandırmaya; halkın eşit, kesintisiz ve nitelikli enerjiye erişimini sağlamak üzere sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, DEM Parti, Politika, Güncel, Enerji, Mardin, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEDAŞ'a Mardin'de Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti
Kolombiya’da seçim krizi büyüyor İsrail müdahalesi iddiası Kolombiya'da seçim krizi büyüyor! İsrail müdahalesi iddiası

22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 23:13:49. #7.12#
SON DAKİKA: DEDAŞ'a Mardin'de Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.