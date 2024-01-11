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Dede Korkut'un hikayelerini canlandırarak anlatan öğretmen öğrencilerini eğlendirdi - Son Dakika
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Dede Korkut'un hikayelerini canlandırarak anlatan öğretmen öğrencilerini eğlendirdi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Türkçe öğretmeni İsa Parlak, 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi kapsamında öğrencilerine Dede Korkut'un hikayelerini canlandırarak anlattı.

Dede Korkut\'un hikayelerini canlandırarak anlatan öğretmen öğrencilerini eğlendirdi
11.01.2024 - 20:18,
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Dede Korkut'un hikayelerini canlandırarak anlatan öğretmen öğrencilerini eğlendirdi

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Türkçe öğretmeni İsa Parlak, "Dilimizin Zenginlikler"i projesi kapsamında öğrencilerine Dede Korkut'un hikayelerini canlandırarak anlattı.

Eleşkirt ilçesindeki Yücekapı İlk ve Ortaokulunda görev yapan Parlak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin Ocak ayı etkinliklerinden biri olan Dede Korkut'un hikayelerini anlatmak üzere kendi kostümünü hazırladı.

Giydiği kostümle sınıfa giren Parlak, öğrencilerinin hayret ve mutlu bakışları arasında Dede Korkut hikayelerini canlandırmalı olarak anlattı. Parlak'ın keyifli anlatımıyla öğrenciler hem eğlendiler hem de Dede Korkut'un hikayelerini yakından tanıma fırsatı buldular.

Öğretmen İsa Parlak, yaptığı açıklamada ilkokul öğrencilerinin Dede Korkut'u ve hikayelerini tanımadıklarını belirterek,

"İşte çalışmamızın amacı da tam olarak buydu. İlkokul çocukları ve hocalarımız çocuklara Dede Korkut'u anlatmakta ister istemez biraz zorlanıyorlar. Çünkü onların soyut dünyasında bunu anlatmak çok zor. Biz de bunu somutlaştırarak eski tabirle müşahhaslaştırarak anlatmayı istedik ve anlattığımızın faydasını gördük. Dede Korkut sınıfımızda, faaliyetimiz çok güzel teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de Parlak'a teşekkür ederek, "Eleşkirt ilçemizdeki Yücekapı İlk ve Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni İsa Parlak'ın, Dilimizin Zenginlikleri projesi kapsamında öğrencilerine Dede Korkut hikayelerini canlandırarak anlattığı için teşekkürlerimi sunarım. Öğrencilerine keyifli, eğlenceli ve bilgilendirici bir yöntemle bu şekilde canlandırma yaparak Dede Korkut hikayelerini anlatması; güzel ve isabetli bir uygulama olmuş. Bu şekilde bir çalışmayla dersine kendinden bir şeyler katan, öğrencilerinde merak uyandırarak verimli bir şekilde ders işleyen öğretmenimizin amacına ulaştığını düşünüyorum. Üstelik Dede Korkut'u canlandıran öğretmenimiz ortaokulda görevli bir Türkçe öğretmeni. Diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte jem Yücekapı ilkokulunda hem ortaokulunda bu etkinliği gerçekleştirmişler. Öğretmenlerimizi bu güzel fikirleri için kutluyorum. " diye konuştu.

Kaynak: İHA
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