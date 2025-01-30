DeepSeek'e ABD'den Siber Saldırı İddiası - Son Dakika
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DeepSeek'e ABD'den Siber Saldırı İddiası

Çin, DeepSeek yapay zeka uygulamasına ABD merkezli siber saldırılar düzenlendiğini öne sürdü.

30.01.2025 17:16
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Çin medyası, yapay zeka uygulaması DeepSeek'in, ABD menşeili bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Devlet televizyonu CCTV bünyesindeki sosyal medya hesaplarından birinde yapılan paylaşımda, şirketin web sunucularına 3 Ocak'tan itibaren ABD'deki IP adreslerinden saldırılar yapıldığı ve bunların 27-28 Ocak'ta "kitlesel kaba güç saldırısına" dönüştüğü bildirildi.

CCTV'ye açıklama yapan siber güvenlik uzmanı Vang Hui, saldırıları düzenleyen tüm IP adreslerini kayıt altına aldıklarını ve tümünün kaynağının ABD'deki adresler olduğunu belirtti.

Çinli yapay zeka şirketi, 27 Ocak'ta web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle internet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirmişti.

Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken DeepSeek mobil uygulaması aktif kalmaya devam etmişti.

Yapay zekanın "Sputnik anı"

Çin'de yeni kurulan bir şirketinin düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka modelinin, büyük yatırımlarla sektöre hakim olan ABD'li şirketlerin modellerinden daha üstün performans göstermesi, teknoloji dünyasında sarsıcı bir etki yaratmıştı.

Düşük bir bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle, açık kaynak kodlu bir Büyük Dil Modeli (LLM) geliştiren DeepSeek, bu alanda milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetlerini sorgular hale getirirken, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin değer kaybetmesine yol açmıştı.

ABD'nin ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatını kontrol altına alarak ülkenin yapay zeka gibi çığır açıcı teknolojilerdeki gelişimine set çekmeye çalıştığı bir dönemde, Çinli bir şirketin kısıtlı olanaklarla ABD'deki muadilleri kadar verimli bir üretken yapay zeka yaratabilmesi, teknoloji kısıtlamalarının etkinliğini de sorgulanır hale getirmişti.

DeepSeek'in çıkışı, ABD ile Sovyetler Birliği arasında, Soğuk Savaş yıllarında uzay yarışını başlatan gelişme olarak görülen, Sovyetler'in 1957'de Sputnik uydusunu fırlatmasına benzetilerek, bunun ABD ile Çin arasındaki rekabette bir "Sputnik anı" olduğu yorumu yapılmıştı.

Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması sebebiyle hızla yayılarak popülerleşen yapay zeka modeli, ileri yapay zeka sistemlerinin demokratikleşmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, bunu Çin'in, ABD hakimiyetindeki sektörü baltalama girişimi olarak görenler de bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DeepSeek'e ABD'den Siber Saldırı İddiası - Son Dakika

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