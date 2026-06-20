Defne'de Baba ve Kızın Cinayeti - Son Dakika
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Defne'de Baba ve Kızın Cinayeti

Defne\'de Baba ve Kızın Cinayeti
20.06.2026 11:40
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Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi, nişanlısı tarafından öldürülerek defnedildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, -HATAY'ın Defne ilçesinde nişanlısı Üstün Ç. (33) tarafından ayrılmak istediği için öldürülen Lamiya Azazi (30) ile babası Yusuf Azazi (65), toprağa verildi.

Olay, 18 Haziran'da Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Üstün Ç. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yaşandı. Ayrılma kararı alan Azazi'nin yaşadığı konteynere gelen Üstün Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstün Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı. Baba-kız, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba-kızın cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Lamiya Azazi ile babası Yusuf Azazi'nin cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Baba ile kızının cenazesi, Aknehir Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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