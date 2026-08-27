Defne Döver Seyir Terası'nda Temizlik Çalışması
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Döver Seyir Terası'nda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Defne Döver Seyir Terası'nda temizlik çalışması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda ekipler, Defne Döver Seyir Terası'ndaki atıkları topladı, ortak kullanım alanlarını temizledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Defne Döver Seyir Terası'nda Temizlik Çalışması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?