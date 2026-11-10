Değişim Bloğu, Ekim 2023 olayları için soruşturma komisyonu tasarısını Meclise sundu

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Gadi Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloğu"nun, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurulması amacıyla Meclise yasa tasarısı sunduğu bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, gruptan yapılan açıklamada "Değişim Bloğu"nun Meclise sunduğu yasa tasarılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ekim 2023 olaylarında hükümetin sorumluluğunun araştırılması amacıyla resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısının yanı sıra başbakanın görev süresine üst sınır getirilmesini amaçlayan bir başka tasarının da sunulduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "yasal düzenlemelerinin" iptali için de tasarı sunuldu

Hükümet Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören bir tasarı ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargı darbesi" olarak eleştirilen yasal düzenlemelerinin iptalini amaçlayan başka bir tasarının da Meclise sunulduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkum edilmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Netanyahu, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

İsrail tarihinin en büyük istihbarat, askeri ve güvenlik başarısızlıklarından biri olarak nitelendirilen Ekim 2023 olaylarından orduyu sorumlu tutan Netanyahu, kendisinin herhangi bir sorumluluğu bulunduğunu reddederek resmi soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkıyor.