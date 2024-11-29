DEİK Heyeti Bolivya\'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

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LA Türkiye- Paraguay İş Konseyi Başkanı Erdoğan Ayboğan başkanlığında iş insanlarından oluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) heyeti, Bolivya'ya ziyarette bulundu.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, DEİK heyeti, 26-27 Kasım'da Türk iş dünyası adına ilk kez Bolivya'yı ziyaret etti.

Türk iş insanları, başkent La Paz ve Santa Cruz kentlerinde Bolivya Ticaret ve Sanayi Odası ile Santa Cruz Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, çeşitli yatırım imkanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

DEİK heyeti, çeşitli sektörlerden iş insanlarıyla da temaslar kurdu.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın, bu ziyaretin Türkiye-Bolivya İş Konseyi'nin kurulmasına öncülük etmesinin ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.