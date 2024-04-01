Delhi'de leopar saldırısı: Yaralılar hastaneye kaldırıldı

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YENİ DELHİ, 1 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentindeki bir yerleşim bölgesine giren bir leopar, en az üç kişiye saldırdıktan sonra bölge sakinlerinin yardımıyla yerel yetkililer tarafından yakalandı.

Yaralılar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Delhi hükümetinden bir yetkiliye göre, leopar Delhi'nin kuzeyindeki Wazirabad bölgesinde bulunan Jagatpur köyündeki bir eve girdi. Olayın ardından köy halkı, polisi ve diğer hükümet yetkililerini arayarak yardım istedi.

Polis ve itfaiye personeli olay yerine gelmeden önce evdeki üç kişiye saldırıda bulunan leopar, hanehalkı tarafından bir odaya kilitlendi. Yerel yetkililer leoparı burada yakaladıktan sonra yakınlardaki bir ormanlık alana saldı.

Jagatpur köyü, Wazirabad Biyoçeşitlilik Parkı'nın yanında yer alıyor. 2016 yılında da yetişkin bir leopar başıboş bir şekilde köye girmişti. Medyada yer alan bir habere göre, birkaç kişinin leoparı gördüğünü bildirmesinin ardından orman bakanlığı yetkilileri vahşi hayvanı yakalayarak kuzeydeki dağlık Uttarakhand eyaletinde bulunan Rajaji Ulusal Parkı'na nakletmişti.