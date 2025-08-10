Delice'de Saman Balyası Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Delice'de Saman Balyası Yangını Kontrol Altına Alındı

10.08.2025 21:06
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde saman balyalarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde açık alanda istiflenen saman balyalarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çerikli Beldesi Yerlikent mevkisinde açık alanda istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Makas, yangına Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, İl Özel İdaresine ait ekskavatör, Kırıkkale Belediyesi, ilçe belediyeleri, MKE ve Garnizon Komutanlığı, itfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteriyle de müdahale edildiğini belirtti.

Makas ayrıca yangında dumandan etkilenen bir kişinin sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin yapıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

