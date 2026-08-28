Delogu Yargılanacak

Fransız milletvekili Sebastien Delogu'nun, sivil polislerle yaşadığı tartışma nedeniyle 13 Kasım'da yargılanacağı belirtildi.

Marsilya'da dün gözaltına alınan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Delogu, serbest bırakıldığını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Delogu, aldığı destek mesajları için teşekkür ederek, gözaltı süreci hakkında "Kusursuz bir tutum sergileyen kolluk kuvvetlerine ayrıca teşekkür etmek isterim. Şu anda evimde dinleniyorum ve yakında açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, sivil polislerle yaşadığı tartışmaya ilişkin dün gözaltına alınan Delogu, gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Delogu, söz konusu tartışmayla ilgili "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle 13 Kasım'da Marsilya Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Delogu'nun Marsilya'da yaşadığı apartmanın girişinde 24 Ağustos'ta, Fransız milletvekili ve sivil kıyafetli polisler arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayla ilgili 3 polis "kamu yetkisi olan kişiye yönelik hakaret" gerekçesiyle ve Delogu ise "kasıtlı şiddet" gerekçesiyle ayrı ayrı şikayetçi olmuştu.

Polisler bir lüks saatin çalındığına dair ihbar aldıktan sonra olay yerine intikal ettiklerini, Delogu'nun apartmana girmelerine izin vermediğini ve kendilerine hakaret ettiğini iddia ediyor.

Delogu ise sivil kıyafetli kişilerin polis olduğuna dair kanıtın olmadığını, polislerden birinin kendisini ittiğini ileri sürüyor.

Görüntüleri kısmen basına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Delogu, tartışmayla ilgili ifade vermek üzere dün öğle saatlerinde Marsilya kentindeki karakola gitmişti.

Marsilya Savcılığı, dün yaptığı açıklamada, aynı soruşturma kapsamında Delogu'nun gözaltına alındığını bildirmişti.