Dem Parti, 1937-38 Yıllarında Tunceli'de Yaşanan Olaylara İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması İçin Başvuruda Bulundu

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 1937-38 yıllarında Tunceli ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin olarak TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için başvuruda bulundu. Araştırma önergesinde, "Dersim isminin iade edilmesi başta olmak üzere, Dersim Tertelesi gibi tarihsel travmalarla yüzleşmenin başlangıcı olarak, yıllardır kapalı tutulan arşivlerin açılması, gerçekleri açığa çıkaracak bir hakikat komisyonunun kurulması" talep edildi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, 1937-38 yıllarında Tunceli ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Gerekçede, "2011 yılında dönemin Başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dersim Tertelesi'yle ilgili olarak 'devlet adına özür diliyorum' açıklaması yapması, bu acının devletin en üst makamında kabul edildiği önemli bir dönemeç olmuştur. Aynı dönemde iktidar partisinden birçok isim de Dersim katliamına dair acılarını ve üzüntülerini dile getirmiş, bu kıyımın bu toprakların onulmaz yarası ve ortak geçmişimizin acı bir parçası olduğunu ifade etmiştir" denildi.

Gerekçede şu ifadeler yer aldı:

"Dersim isminin iade edilmesi başta olmak üzere, Dersim Tertelesi gibi tarihsel travmalarla yüzleşmenin başlangıcı olarak, yıllardır kapalı tutulan arşivlerin açılması, gerçekleri açığa çıkaracak bir hakikat komisyonunun kurulması, Pir Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezarlarının açıklanması, toplu mezar yerlerinin tespiti, kayıp çocukların akıbetinin incelenmesi ve katliamın planlayıcıları ile uygulayıcılarının tarih önünde yargılanmasını sağlayacak bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalıdır."