DEM Parti, Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması için YSK'ye başvurdu

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin kararının iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.
Van İl Seçim Kurulu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın adaylığını iptal ederek, mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.
DEM Parti, bugün Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptal edilmesi için saat 10.05'te YSK'ye başvurdu.
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Samsun'un Ladik ilçesinde 14 yıl önce bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müzede ayrıca Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor. Mamut fosilleri, 1 ila 2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen diğer fosillerle birlikte sergileniyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı yapılıyor. Biçerdöver sahipleri, bilyelerin ve yangın tüpünün önemine dikkat çekerek, bilinçli bir hasat yapılması gerektiğini vurguladı.
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