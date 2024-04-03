DEM Parti, Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması için YSK'ye başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu'nda Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde özel bireylere anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, fidan dikimi ve bocce oyunu gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.