DEM Parti AK Parti'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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DEM Parti AK Parti'yi Ziyaret Etti

28.05.2025 18:01
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DEM Parti heyeti, AK Parti ile görüşerek terörsüz Türkiye hedefini konuştu.

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Yaklaşık iki saat 15 dakika süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesinin ne zaman geleceği sorusuna ilişkin olarak, "Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da görüşmede, DEM Parti heyetiyle sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığına dikkati çekerek "Süreç öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama, aksama yok. Herkesin bu sonucu 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor" dedi.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından yeniden siyasi partileri ziyaret turuna başlamıştı. DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi'ni ve MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti, bugün AK Parti Grubunu ziyaret etti. Saat 15.00'te başlayan görüşmeye AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

Güler: "İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır"

DEM Parti ve AK Parti heyetinin görüşmesi yaklaşık iki saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeye ilişkin olarak, "Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala Bey, Parti Sözcümüz Ömer Çelik Bey ve Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanımefendiyle beraber DEM Parti değerli eş genel başkanlara Tülay Hanım'ı, Tuncer Bey'i, Grup Başkanvekilleri Gülistan Hanım'ı ve Sezai Temelli Bey'i ağırladık. Son gelişmelerle ilgili malumunuz siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En sonunda bize geldiler. Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişlerimiz oldu. Ben değerli eş genel başkanlara ve grup başkanvekillerine çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalarımız olacaktır" diye konuştu.

"Her konuda konuştuk, onların önerileri, bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu"

Gazetecilerin, "İnfaz düzenlemesi gelecek mi?" sorusuna Güler, "Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız" yanıtını verdi.

Ala: "Süreç de öngörüldüğü biçimde devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da görüşmede DEM Parti heyetiyle sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığına dikkati çekerek "Süreç de öngörüldüğü biçimde devam ediyor. Herhangi bir duraksama aksama yok. Herkesin bu sonucu 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma sonucunu elde etmek için iyi niyetle elinden geleni yaparak katkıda bulunmasını sağlamak lazım. Bunun için de çabalar gösteriliyor" dedi.

Ayrıca DEM Parti heyetinin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, ilk olarak 6 Ocak'ta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de yer aldığı bir görüşme yapmıştı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısından sonra ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti heyeti adı altında 17 Mart'ta AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'nı ikinci kez ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA

Abdullah Güler, DEM Parti, AK Parti, Türkiye, Terör, Son Dakika

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