DEM Parti'den Avrupa Birleşik Sol Grubu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti'den Avrupa Birleşik Sol Grubu'na Ziyaret

15.06.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Avrupa Birleşik Sol Grubu heyetiyle barış sürecini ve Avrupa'nın katkılarını görüştü.

(ANKARA) - DEM Parti, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bünyesindeki Avrupa Birleşik Sol Grubu heyetinin Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Görüşmede, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ndeki son gelişmeler ile Avrupa Konseyi'nin sürece sağlayabileceği katkılar ele alındı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) heyetinin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullları'nı ziyaret ettiği bildirildi.

Paylaşımda, "Görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen güncel aşama hakkında Avrupalı parlamenterlere kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Avrupa Konseyi nezdinde bu sürece nasıl olumlu ve yapıcı bir katkı sunulabileceği, demokratik çözüm yollarının Avrupa platformlarında nasıl desteklenebileceği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Avrupa Birleşik Sol Grubu'na Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
14:05
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:44:50. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Avrupa Birleşik Sol Grubu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.