DEM Parti\'den Bakırhan, MATUHAY-DER Eş Başkanı Kılıç\'a taziye mesajı yayımladı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER) Eş Başkanı Mehmet Zeki Kılıç'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakırhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Partimizin emektarlarından, MATUHAY-DER Eş Başkanı Mehmet Zeki Kılıç'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Örgütlü mücadelemizin her alanında emeği ve dayanışmasıyla iz bırakan emektar bir yoldaşımızdı. Kendisini kaybetmenin acısı hepimiz için büyüktür. Onun mücadelesi, emeği ve anısı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm yol arkadaşlarına, partimize ve halkımıza başsağlığı diliyorum."