DEM Parti'den Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - DEM Parti, Ankara'da öğretmenlerin gerçekleştirdiği eylem sırasında sendika başkanlarının ve öğretmenlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Özlük hakları ve güvenceli bir gelecek için demokratik tepkilerini ortaya koyan öğretmenlerin Ankara'da gerçekleştirdikleri eylem sırasında Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin gözaltına alınmasını kınıyoruz. Eğitim emekçilerini gözaltılarla terbiye etmeye çalışan bu zihniyete karşı öğretmenlerimizin onurlu hak mücadelesinin yanındayız. Sendikal faaliyet suç değildir. Gözaltındaki öğretmenlerimiz derhal serbest bırakılmalıdır!" denildi.