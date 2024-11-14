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DEM Parti'den Kayyım Tepkisi

DEM Parti\'den Kayyım Tepkisi

DEM Parti, İçişleri Bakanlığı önünde kayyım atamalarına karşı basın açıklaması yaptı.

14.11.2024 15:03
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DEM Parti'den, İçişleri Bakanlığı önünde 'Kayyım' açıklaması

DEM Parti milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yaparak, bazı belediyelere kayyım atanmasına tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Koçyiğit, milletvekilleri ve partililerle birlikte İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Koçyiğit, kayyımın iradeyi yok saymak olduğunu söyleyerek, "Kayyım, Türkiye'de demokrasi adına kalan bütün kırıntıları yok sayan yeni bir rejimin adıdır, AK Parti iktidarının en temel niteliğidir. Hukuksuzluk kendini anayasayla bağlı hissetmeyen, kendini demokrasiye bağlı hissetmeyen, kendi sandıktan çıktığı sürece o sandığa saygı duyan; ama muhalefet, ama halkın başka tercihleri olduğunda bütün bu tercihleri yok sayan bu iktidara karşı bugün yan yana gelmemiz, birleşmemiz ve hep beraber demokrasiyi savunmamız gerekiyor" dedi.

Koçyiğit, bir taraftan 'barış' dediklerini; ancak bir taraftan da kayyım atadıklarını söyleyerek, "Barışın yolu kayyımdan geçmez. Barışın yolu asla darbelerden geçmez. Bugün barış ortamını zehirleyen bir kayyım rejimi vardır. Bütün Türkiye halkları, bütün demokratik muhalefet, bütün mücadelenin paydaşları bizler yan yana gelirsek, omuz omuza mücadele edersek, Esenyurt'tan Hakkari'ye, kardeşlik köprüleri kurarsak, Esenyurt'tan Hakkari'ye, demokrasi köprüleri kurarsak işte o zaman bu iktidarı yeneriz. Esenyurt'ta da Hakkari'de de Halfeti'de de Mardin'de de Batman'da da kayyıma karşı ses çıkarmaya, kayyıma karşı direnmeye, kayyıma karşı anayasal demokratik, barışçıl, protesto hakkımızı kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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