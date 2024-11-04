DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyum atamalarıyla ilgili açıklamasının gerçeği çarpıttığını belirterek, Güler'e "İrade gasbını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin. Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın" karşılığını verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanı Güler'in Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamasına, sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyım atamaları için 'Hukuki çerçevede geçici görevlendirme yapıldı' açıklaması çok net bir şekilde gerçeği çarpıtmaktır. Geçmişte de geçici gelenler kalıcı oldu. Geçmişte de geçici gelenler belediye meclislerini çalıştırmayıp halk iradesini ve seçim hukukunu gasbettiler; yolsuzlukları, hırsızlıkları ve talanı kalıcı hale getirdiler. İrade gasbını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin! Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın."