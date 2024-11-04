DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarının gerçeği çarpıttığını belirterek, halk iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

04.11.2024 18:43  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyum atamalarıyla ilgili açıklamasının gerçeği çarpıttığını belirterek, Güler'e "İrade gasbını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin. Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın" karşılığını verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Kılıç Koçyiğit, AK Parti Grup Başkanı Güler'in Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamasına, sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyım atamaları için 'Hukuki çerçevede geçici görevlendirme yapıldı' açıklaması çok net bir şekilde gerçeği çarpıtmaktır. Geçmişte de geçici gelenler kalıcı oldu. Geçmişte de geçici gelenler belediye meclislerini çalıştırmayıp halk iradesini ve seçim hukukunu gasbettiler; yolsuzlukları, hırsızlıkları ve talanı kalıcı hale getirdiler. İrade gasbını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin! Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın."

Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Güler, DEM Parti, AK Parti, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:25 CHP lideri Özel, Mardin’de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
17:54 Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da eylemler yasaklandı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da eylemler yasaklandı
17:39 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım Saatler sonra silmiş Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
09:32 Bütün dünya Mourinho’nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
09:28 Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç
09:21 Altın güçsüz seyrediyor Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı Altın güçsüz seyrediyor! Küresel piyasalar önemli verilere odaklandı
09:21 Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi’nde arbede çıktı Kayyum kararı sonrası Batman Belediyesi'nde arbede çıktı
09:12 Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir Yerine kayyum atanan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir?
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
09:04 Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha
08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:43 Görevden alınan Ahmet Türk kimdir Görevden alınan Ahmet Türk kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 20:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti'den Kayyum Atamalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.