DEM Parti'den Levent Gültekin'e Sert Yanıt

11.03.2026 17:36
DEM Parti, Levent Gültekin'in Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'a yönelik hakaretlerini kınadı.

(ANKARA) - DEM Parti'nin sosyal medya hesabında gazeteci Levent Gültekin'in DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bir gazeteciye yakışan şey fikir üretmek, eleştiri yapmaktır; hakaret etmek değil. Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir. Halk iradesini temsil edenler hakkında böyle bir üslupla konuşmak gazetecilik değil, bu ülkenin hiç de ihtiyacı olmayan bir zihniyetin tetikçiliğini yapmaktır"  ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında gazeteci Levent Gültekin'in DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Levent Gültekin'in Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Bir gazeteciye yakışan şey fikir üretmek, eleştiri yapmaktır; hakaret etmek değil. Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir."

Halk iradesini temsil edenler hakkında böyle bir üslupla konuşmak gazetecilik değil, bu ülkenin hiç de ihtiyacı olmayan bir zihniyetin tetikçiliğini yapmaktır. Bu dili kullanmayı alışkanlık haline getiren bu had bilmez şahsiyetin bugüne kadar muktedire boyun eğdiğini ama muhalife hakaret etmekten geri kalmadığını herkes çok iyi bilmektedir. Gültekin, gazetecilik etiği ve ilkelerini hiçe saymakta, bir meczup ve trol gibi hareket etmektedir. Kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz: Hakaret ile gazetecilik yapılmaz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

