Dem Parti'den Mehmet Sıdık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecine' Zarar Verme Amacı Taşıdığı Açık - Son Dakika
Dem Parti'den Mehmet Sıdık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecine' Zarar Verme Amacı Taşıdığı Açık

29.04.2026 22:24  Güncelleme: 23:15
DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış’a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Halkın seçilmiş iradesine yönelik bu kararın, yürütülmek istenen 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecine' zarar verme amacı taşıdığı açıktır" denildi.

(ANKARA) - DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış'a verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Halkın seçilmiş iradesine yönelik bu kararın, yürütülmek istenen Barış ve Demokratik Toplum Sürecine zarar verme amacı taşıdığı açıktır" denildi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıdık Akış'ın karar duruşmasına ilişkin açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklamada, Akış'a bugün görülen karar duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildiği ve tutukluluğunun devamına karar verildiği belirtildi.

Karara tepki verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari Belediye Eşbaşkanımız Mehmet Sıdık Akış'a, bugün görülen karar duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi. Halkın seçilmiş iradesine yönelik bu kararın, yürütülmek istenen Barış ve Demokratik Toplum Sürecine zarar verme amacı taşıdığı açıktır. Halkın büyük bir beklentiyle, sürecin ilerlemesi adına somut adımların atılmasını beklediği böylesi bir dönemde verilen bu karar; iyi niyetten uzak ve çözüm istemeyenlere hizmet etmektedir. Süreci akamete uğratmayı ve tıkamayı hedefleyen bu tür girişimlere karşı barış ve demokrasi mücadelemizi daha da büyüteceğimizi bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz. Mücadelemizle; belediyelerimizi kayyımlardan, tutsak arkadaşlarımızı zindanlardan kurtaracağız."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Dem Parti'den Mehmet Sıdık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecine' Zarar Verme Amacı Taşıdığı Açık - Son Dakika

SON DAKİKA: Dem Parti'den Mehmet Sıdık Akış Hakkında Verilen Hapis Kararına Tepki: 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecine' Zarar Verme Amacı Taşıdığı Açık - Son Dakika
Advertisement
