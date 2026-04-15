DEM Parti'den okul saldırılarına sert tepki
DEM Parti'den okul saldırılarına sert tepki

15.04.2026 19:07
Tülay Hatimoğulları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarını 'çürüme' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılara tepki göstererek, yaşananların "Çürümenin en acı fotoğraflarından biri" olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan silahlı saldırılara siyasetçilerden tepkiler sürüyor.çKahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, şu ifadelerini kullandı:

"Dün Siverek, bugün Maraş… Okullarda yaşanan şiddet, ölümler ve yaralanmalar karşısında büyük bir üzüntü ve öfke içindeyiz."

Hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

Çocukların eline silah alıp sıra arkadaşlarına ve öğretmenlerine saldırması, bu ülkedeki çürümenin en acı fotoğraflarından biridir.

Siverek'teki saldırıyı protesto eden öğretmenleri Ankara'da polis müdahalesiyle susturmaya çalışanlar, okullarda yaşanan şiddeti görmezden gelenler; bugün bu acı tablo karşısında ne söyleyecek?

DEM Parti olarak bu acı tablonun karşısında susmayacağız. Şiddeti üreten siyasal dil ve politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek. Yürütülen soruşturmaların sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

