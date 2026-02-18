DEM Parti'den Ramazan Mesajı

(ANKARA) - DEM Parti'den paylaşılan Ramazan ayı mesajında, "Dili, kimliği, inancı ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkes için Ramazan'ın barışa, huzura ve kardeşliğe kapı aralamasını diliyoruz. Ramazan ayı mübarek olsun." denildi.

DEM Parti, Ramazan ayı için bir mesaj paylaştı. Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yapılacak ilk sahurla Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın, sabrın ve vicdanın ayıdır. Yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu ayın ruhu sofraların çoğalmasına ve toplumsal yaraların sarılmasına vesile olmalıdır. Dili, kimliği, inancı ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan herkes için Ramazan'ın barışa, huzura ve kardeşliğe kapı aralamasını diliyoruz. Adaletin, eşitliğin ve birlikte yaşama iradesinin güçlendiği bir Ramazan umuduyla. Ramazan ayı mübarek olsun."