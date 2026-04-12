DEM Parti'den Tutuklamalara Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Akbelen Ormanı savunucularının tutuklanmasını kınadı ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti.

(ANKARA) - DEM Parti, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde verilen mücadele kapsamında Esra Işık ve bazı isimlerin tutuklanmasına tepki göstererek, "Yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas İlçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararına tepki gösteren İkizköylülerden biri olan Esra Işık'ın, ardından da başka isimlerin tutuklanmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğayı talan eden şirketlere karşı yaşam alanlarını savunduğu için tutuklanan Esra Işık'a destek açıklaması yapan Umut–Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, 9 Nisan'da tutuklandı. Aksu'ya destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Hukuk Birimi Sorumlusu Doğukan Akan da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 16 Mart'ta da işçilerin hakları için mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklanmıştı."

Mahkemeler, yaşam alanları ve alınterinin değeri için mücadele edenleri değil, çıkarları için doğayı talan edenleri yargılamalıdır. DEM Parti olarak yaşam alanları ve emek için mücadele edenlerin tutuklanmasını kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Emek ve ekoloji için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz!"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:03:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.