DEM Parti'den Uçum'a Sert Yanıt

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un çözüm sürecine ilişkin sözlerine yanıt veren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa o zaman TBMM'de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir" şeklindeki sözlerine yanıt DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan, "Kötülüklerin Başdanışmanı" diyerek Uçum'u etiketlediği paylaşımında, "Sizin gibi vesayetçileri çok iyi tanıyoruz. Korkununuzu da tedirginliğinizi de tahmin ediyoruz. Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı" ifadelerini kullandı.