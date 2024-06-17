DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: 'Bize düşen en önemli görev kayyım siyasetini boşa düşürmek' - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: 'Bize düşen en önemli görev kayyım siyasetini boşa düşürmek'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin'in Mazıdağı Belediyesi'nde partilerle bayramlaşma programında konuştu, kayyuma karşı Türkiye'nin dört bir yanından tepkilerin olduğunu belirtti.

17.06.2024 20:58
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(MARDİN) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin'in Mazıdağı Belediyesi'nde partilerle bayramlaşma programında konuştu, kayyuma karşı Türkiye'nin dört bir yanından tepkilerin olduğunu belirtti. Hatimoğulları, "Bize düşen en önemli görev kayyım siyasetini boşa düşürmek için her türlü mücadeleyi hayata geçirmektir" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı dolayısıyla Mazıdağı Belediyesi'ni ziyaret ederek, partilerle bayramlaştı. Belediye binasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Hatimoğulları, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkilerin Türkiye'nin dört bir yanında sürdüğünü söyledi.

Sözlerine "Bayram tadında bir bayram geçirmeyi o kadar özlemişiz ki" diyerek başlayan Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Çatışmaların, savaşların olmadığı, siyasetin kutuplaştırılmadığı, toplumun kutuplaştırılmadığı, kayyım siyasetinin olmadığı, Türkiye'de yaşayan farklı halkların ve inançların eşit yurttaşlık temelinde haklarını elde etmiş olduğu, barışçıl ve demokratik bir Türkiye'de bu bayramları geçirmeyi umut ediyoruz. Kayyım siyasetinin Türkiye'ye neler kaybettirdiğini yaşayarak deneyimledik. Kayyımla yönetilmeye çalışılan, seçilmişin yerine atanmışın yönetmeye çalıştığı, yönetmediği yerlerde kentlerimizin nasıl hizmetsiz kaldığını ve nasıl cezalandırıldığını çok iyi biliyoruz. Herkes deneyimledi. Bugün kayyım siyasetine karşı sadece DEM Parti olarak değil Türkiye'nin dört bir yanında buna karşı itirazlar yükselmiş durumda. Bize düşen en önemli görev kayyım siyasetini boşa düşürmek için her türlü mücadeleyi hayata geçirmektir. Bizim dışımızdaki demokrasi güçleri ile, kayyım siyasetinin Türkiye'ye neler kaybettiğini bilen kesimlerle bu dayanışmayı daha fazla geliştirmek ve daha sonuç alıcı evreye geçmek gibi bir derdimiz var."

'Merkezi yönetimden gelen kaynakları en iyi şekilde kullanmak gibi sorumluluğumuz var'

DEM Parti belediyelerinin kent hizmetine odaklandığını aktaran Hatimoğulları, belediyenin acil olarak hayata geçirmesi gereken, çalışma programının yanı sıra orta ve uzun vadeli programını hızla belirlemesine yönelik çalışmalar başlatıldığını söyledi. Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bazen belediyeciliğin en basit ve en asli hizmeti görünen çöp toplamaktan tutalım yolların temizlenmesi gibi toplumda en çok arzulanan işlere kadar. Ne yazık ki geçmiş dönemde, kayyım dönemlerinde düzenli çöp toplanmayan yerlerden şikayet geldi. En basit bu çalışmalardan başlayacak belediyelerimizi kentin bütün hizmetine sunmak üzere çalışma yürütmemiz çok önemli. Dolaştığımız Belediyelerimizin en önemli sorunu çok borç kalması. Başka partilerden devralmışsak yine aynı yönetim anlayışının çok ciddi borçlandırıldığını görüyoruz. Bazı yerlerde İller Bankası'ndan gelen bütçe personel giderini dahi karşılamıyor. Burada da durum aynı ama şikayet mercii değiliz, çözüm merciiyiz. Sonuçta maddi kaynaklar yaratmak gibi özel gündemimiz de var. Belediyelerimizin böyle özel bir gündemi de var. Bizler yine kendi kaynağını kendisi yaratmaya çalışan bir yapıyız, merkezi yönetimden gelen kaynakları en iyi şekilde kullanmak gibi sorumluluğumuz var. Bunu en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: 'Bize düşen en önemli görev kayyım siyasetini boşa düşürmek' - Son Dakika

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